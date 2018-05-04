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04 мая 2018
03 мая 2018
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Главные новости Челябинской области
17:52  04 мая 2018 0

Кто такой новый начальник полиции Челябинской области и кто за ним стоит. ИНСАЙД

Возложение венков и цветов, посвященном Дню защитника Отечества. Челябинск, сергеев андрей, дубровский борис
Андрею Сергееву (слева) не удалось собрать вокруг себя команду земляковФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Перестановки в силовых ведомствах
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Магнитогорское лобби добилось назначения Сергея Богдановского новым замначальника ГУ МВД по Челябинской области — начальником полиции региона. Как сообщили «URA.RU» сразу несколько источников в правоохранительных структурах, силовик получил должность по просьбе губернатора Бориса Дубровского и главы ММК Виктора Рашникова.

«Богдановский хорошо себя зарекомендовал в Магнитогорске, где возглавлял управление МВД. И по просьбе Рашникова, а ему не принято отказывать, Дубровский административно решил вопрос с назначением Богдановского заместителем начальника областного главка», — полагает источник.

Другой собеседник заметил, что прибывший из Хабаровска руководитель ГУ МВД Андрей Сергеев окружил себя земляками. Например, его заместитель, начальник главного следственного управления Андрей Сухопаров работал с ним еще в Новосибирской области. Второй из трех заместителей, кадровик Константин Носков приехал из Хабаровского края. Оттуда же приехал временно исполнявший обязанности замначальника ГУ МВД — начальника полиции Иван Костенко. Последнего считали фаворитом в борьбе за должность. «Назначение Богдановского — некий противовес засилью хабаровских в главке», — считает другой ньюсмейкер.

Сергей Богдановский
Фото: ГУ МВД по Челябинской области

Должность замначальника — начальника полиции региона стала вакантной после назначения Игоря Иванова руководителем главка по Кемеровской области.

Сергей Богдановский родился в 1974 году в Карталинском районе Челябинской области. Начинал службу в 1993 году в Златоусте младшим оперуполномоченным уголовного розыска, работал на разных должностях в Карталинском ОВД. С 2006 по 2013 год возглавлял отдел МВД по Еткульскому району. С 2013 по 2015 год — начальник межмуниципального отдела МВД «Верхнеуфалейский». Дважды направлялся в служебные командировки на Кавказ: в 2008 году в чеченский Аргун, в 2012 году — руководителем оперативной группы МВД в дагестанский Кизляр. С июля 2015 года Богдановский работал начальником управления МВД по Магнитогорску. А в октябре 2017 года его представили коллективу ГУ МВД по региону в должности руководителя управления уголовного розыска.

Сергей Леонов
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