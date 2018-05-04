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04 мая 2018
Главные новости Москвы
17:48  04 мая 2018 0

В России изменились правила техосмотра

Станция технического обслуживания (автосервис). Тюмень , сто, ремонт автомобиля, автосервис, автомобили, автомастерская, обслуживание автомобиля
Согласно нововведениям, оператор техосмотра несет ответственность за выдачу диагностической картыФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В пятницу, 4 мая, в России вступили в силу поправки в законодательство, которые изменяют процедуру технического осмотра автомобильного транспорта. Соответствующий документ 23 апреля подписал президент РФ Владимир Путин.

Согласно изменениям вводится ответственность операторов технического осмотра за выдачу диагностической карты. В этой бумаге содержится заключение о допуске к эксплуатации транспорта в случае, если автомобиль не соответствует требованиям безопасности. Кроме того, закон уточняет перечень полномочий для региональных властей в сфере техосмотра. Так, субъекты РФ могут состоятельно устанавливать размер платы за техосмотр и контролировать его соблюдение.

В феврале в России вступили в силу ужесточенные правила прохождения техосмотра. Тогда запретили езду на автомобиле с дефектами усилителя рулевого управления, езду на машине с фарами, на которые установлены прозрачные или окрашенные оптические детали и пленки. Запретили демонтировать стеклоочистители и стеклоомыватели, предусмотренные заводом-изготовителем. Однако, по мнению опрошенных «URA.RU» экспертов, большой реформы не произошло: «государство предпочло ограничиться «косметическими мерами», а выгодный бизнес на автомобилистах продолжит набирать обороты.

Иван Шестак
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