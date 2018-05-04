В Киеве хотят сорвать шествие «Бессмертного полка»

21:01 04 мая 2018 0

В Киеве будут «предотвращать» акцию весь праздничный день Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Организация украинских националистов» (признана экстремистской, запрещена в РФ) подала заявку на шествие 9 мая в Киеве. Их цель — патрулирование улиц с целью «предотвращения акции «Бессмертный полк».

Городская администрация зарегистрировала обращение, пишет RT. «Предотвращать» важную акцию будут весь праздничный день: с девяти утра до девяти вечера. В мэрии также зарегистрированы заявки от ряда гражданских организаций. Согласно одному из обращений, ветераны пройдут маршем по Киеву и возложат цветы к Вечному огню в парке Славы.

Ранее «Организация украинских националистов» пообещала провести акцию на Крымском мосту. По заявлению их лидера Николая Коханивского, на сооружении могут разместить надпись: «Крым — Украина» или материалы, выражающие радикальные взгляды.

«Бессмертный полк» — это международное общественное движение по сохранению личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Во время шествия люди несут плакаты с фотографиями родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагеря, блокадников, детей войны.