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04 мая 2018
21:57  04 мая 2018 0

В Чехии назвали цели производства «Новичка»

Открытая лицензия 15.07.2015. Наука., медицина, пробирки, химия, наука
Чехия проводила микросинтез вещества и сразу после тестирования уничтожала егоФото: Pixabay
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Чехия тестирует и синтезирует вещества, относящиеся к группе «Новичок», но в малых количествах, которые по международной конвенции о запрете химического оружия не считаются производством. Это следует из сообщения на сайте министерства обороны республики.

Идентификация потенциально ядовитых химических веществ, в том числе A230, является частью подготовки чешских антихимических воинских частей для защиты и безопасности чешских граждан, сказано в документе. В сообщении ведомства также уточняется, что испытуемые вещества синтезировались «исключительно с целью спектрального анализа» и немедленно уничтожались, поэтому вероятность их утечки нулевая. В министерстве подчеркнули, что данные об испытаниях вещества, его производстве, использовании, появлении и другие детали не предоставят, так как они могут быть использованы террористами.

Ранее президент республики Милош Земан признался, что его страна произвела небольшое количество вещества А230, тестировала и вскоре уничтожила. В Кремле оценили поступок главы Чехии и заявили, что его признание доказывает провокационность обвинений Великобритании по отношению к России, сообщало «URA.RU».

Напомним, споры о стране-производителе нервно-паралитического вещества «Новичок» начались после отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Великобритания обвинила в причастности к инциденту Россию, Москва все отрицает.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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