В Чехии назвали цели производства «Новичка»

21:57 04 мая 2018 0

Чехия проводила микросинтез вещества и сразу после тестирования уничтожала его Фото: Pixabay

Чехия тестирует и синтезирует вещества, относящиеся к группе «Новичок», но в малых количествах, которые по международной конвенции о запрете химического оружия не считаются производством. Это следует из сообщения на сайте министерства обороны республики.

Идентификация потенциально ядовитых химических веществ, в том числе A230, является частью подготовки чешских антихимических воинских частей для защиты и безопасности чешских граждан, сказано в документе. В сообщении ведомства также уточняется, что испытуемые вещества синтезировались «исключительно с целью спектрального анализа» и немедленно уничтожались, поэтому вероятность их утечки нулевая. В министерстве подчеркнули, что данные об испытаниях вещества, его производстве, использовании, появлении и другие детали не предоставят, так как они могут быть использованы террористами.

Ранее президент республики Милош Земан признался, что его страна произвела небольшое количество вещества А230, тестировала и вскоре уничтожила. В Кремле оценили поступок главы Чехии и заявили, что его признание доказывает провокационность обвинений Великобритании по отношению к России, сообщало «URA.RU».

Напомним, споры о стране-производителе нервно-паралитического вещества «Новичок» начались после отравления в Солсбери экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Великобритания обвинила в причастности к инциденту Россию, Москва все отрицает.