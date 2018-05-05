11:25 05 мая 2018 2

По всей России 5 мая проходят митинги сторонников Алексея Навального Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В крупных городах России в субботу, 5 мая, проходят организованные сторонниками Алексея Навального протестные акции «Он нам не царь». Целью акции, по словам блогера, станут борьба с коррупцией, бедностью и социальным неравенством, а также выступление против ограничения работы Telegram. В некоторых городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, проведение митингов не было согласовано. «URA.RU» следит за происходящим в текстовой онлайн-трансляции.

12:47 В Красноярске полиция начала задерживать участников несогласованной акции. По данным местных СМИ, речь идет «о десятках человек». Известно, что мероприятие посетило около 700 сторонников Навального.

ФОТО: Штаб Навального в Красноярcке/Twitter

12:40 В Абакане акция сторонников Навального получилась крайне немногочисленной. На фотографиях с места проведения митинга крайне сложно обнаружить митингующих.

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12:30 Заместителя кемеровского координатора штаба Навального Бориса Павлова задержали и увезли в следственный комитет.

12:28 До начала акции в Москве еще 3,5 часа, однако столичные силовики уже стягивают спецтехнику в центр города.

12:22 Бывший координатор президентской компании Алексея Навального Виталий Серуканов призвал россиян не посещать несогласованные акции 5 мая. В своем видеообращение на Youtube Серуканов отмечает, что блогер осознанно подталкивает сторонников к нарушению закона.

12:13 В Барнауле на протестную акцию в местном гайд-парке пришло около 70 человек. Как сообщает «Интерфакс», перед началом мероприятия полиция побеседовала с несколькими участниками о законности проведения митинга, однако информация о задержании протестующих, появившаяся в Сети ранее, не подтверждается. «Никто не задержан, протоколы не составлены», — уточняет пресс-служба главного управления МВД РФ по региону.

12:09 Во Владивостоке на согласованную с властями акцию пришли около 200 человек. В Хабаровске участие в акции приняли 250 человек. Митингующие высказывались против власти города и края, а также попыток контролировать интернет. Митинг продлился около часа, передает «Интерфакс».

12:03 Тем временем задержанная в Красноярске Яна Герасимова доставлена в суд. По ее словам, минувшей ночью она специально не ночевала дома, однако полицейские обнаружили ее и задержали в кафе. Герасимова обвиняется в «организации несогласованного публичного мероприятия». Сама задержанная утверждает, что к организации акции она отношения не имеет.

11:49 Координатор штаба Навального в Челябинске Борис Золотаревский сообщил о задержании двух местных активистов. По словам Золотаревского, один из задержанных — несовершеннолетний молодой человек, второй — общественный активист Александр Беляев. Его доставили в отдел полиции по подозрению в краже. Напомним, что акция в столице Южного Урала запланирована на 14:00.

11:42 В социальных сетях начинают появляться фотографии с дальневосточных митингов. Судя по снимкам с акции в Южно-Сахалинске, на мероприятии присутствовали несколько десятков протестующих, в том числе — несовершеннолетние.

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11:33 В Красноярске перед началом акции задержана координатор штаба Навального Яна Герасимова. Она обвиняются в организации несогласованного мероприятия.

11:28 К настоящему моменту акции уже завершились в Хабаровске, Владивостоке и Комсомольске-на-Амуре. По оценкам организаторов, протестные мероприятия собрали от 300 до 400 человек. В Южно-Сахалинске и Томске акции пока продолжаются.