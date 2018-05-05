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05 мая 2018
16:28  05 мая 2018 0

На акции Навального в 14 городах Сибири суммарно вышло полторы тысячи человек

Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Блогер не смог предложить своим сторонникам ничего кроме себяФото: Владимир Андреев © URA.RU

В России сегодня, 5 мая, проходят митинги, организованные блогером Алексеем Навальным. Основные мероприятия в настоящее время идут в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Тем временем в ряде городов мероприятия уже завершены. Как отмечают наблюдатели, по всей Сибири на них вышло чуть более полутора тысяч человек.

Так, в Новосибирске акции поддержали 400 человек, Красноярске — 300, в Хабаровске и Иркутске — по 250, во Владивостоке сегодня прошло 150 человек. В Улан-Уде и Томске — 100, в Абакане — 85, в Барнауле — 76, в Магадане — 50, в Южно-Сахалинске — 30, в Благовещенске — 10, в Чите состоялось 9 одиночных пикетов, в Майкопе — 7.

Как отмечают эксперты, результат можно считать незначительным. Скорее цифры говорят о том, что блогер надоел своей аудитории и потерял ее поддержку. «Протест ослабел, в первую очередь потому, что Навальный в своей тематике пошел по пути протестов против кого-то персонально, либо протестов в свою поддержку. А ни то, ни другое не интересно протестующим. Одно дело, когда идешь защищать Telegram — ты понимаешь, что делаешь и ради чего, и другое — идти на митинг в поддержку его организатора, который сам даже не приходит на него», — пояснил «URA.RU» директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов.

В результате, как отмечают эксперты, акции оказались малочисленнее, чем мероприятия в поддержку Telegram, реновации или других вопросов, реально волнующих людей. Так, в Новосибирске количество участников митинга оказалось в 10 раз меньше, чем на акции, посвященной тарифам ЖКХ. Фактически одиночные пикеты в Сибири проводились лишь сотрудниками штабов Навального и их сторонниками.

Игорь Чукреев
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