Полиция пересчитала участников несанкционированного митинга в Москве

Блогеру Алексею Навальному удалось вывести на свой несанкционированный митинг в Москве лишь полторы тысячи человек. Очевидцы сообщают о десятках задержанных.
«В центре Москвы проходит несогласованное публичное мероприятие, в котором принимают участие порядка 1500 человек», — сообщает Интерфакс со ссылкой на данные полиции. Собравшиеся скандируют антиправительственные лозунги. Сотрудники правопорядка через мегафоны просят собравшихся разойтись, напоминая, что акция не согласована.
По информации очевидцев, к данной минуте в Москве задержаны десятки человек. Среди них — сам Навальный и его соратник Николай Ляскин, как организаторы несогласованного митинга. Изначально администрация Москвы согласовала акцию на проспекте Академика Сахарова, однако Навальный призвал людей на несанкционированное шествие по Тверской улице.
Ранее стало известно общее количество поддержавших Навального в Сибири. Всего таких там набралось полторы тысячи человек. Как прокомментировал корреспонденту «URA.RU» директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов, цифры свидетельствуют об окончательной потере интереса аудитории к блогеру. Объясняется это главным образом тем, что тот в качестве единственной темы митингов тот сформулировал лишь собственную раскрутку.