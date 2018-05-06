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06 мая 2018
05 мая 2018
04:45  06 мая 2018 0

Навального отпустили из полиции до суда

Митинг Алексея Навального. Челябинск, навальный алексей
На блогера завели административное производство сразу по двум статьям КоАПФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Оппозиционный политик и блогер Алексей Навальный, задержанный полицией в субботу, 5 мая, за организацию и участие в несанкционированном митинге, отпущен под обязательство явки в суд. Заседание по административному делу назначено на 11 мая.

Как сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя Фонда борьбы с коррупцией Веронику Полякову, на Навального завели административное производство по двум статьям КоАП — 20.2, часть 8 («повторное нарушение порядка организации публичных мероприятий») и 19.3 («неповиновение сотруднику полиции»).

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Напомним, в минувшую субботу в ряде российских городов прошли организованные Навальным несанкционированные митинги под лозунгом «Он нам не царь!». Несмотря на то, что организаторы мероприятий заявляли о 60 тыс. участников, на улицы вышло, по оценкам полиции, не более 17,4 тыс. человек. Только в Москве на Пушкинской площади собрались порядка 1,5 тыс. человек. По оценкам экспертов, все это свидетельствует об окончательной потере интереса аудитории к блогеру. Как ранее писало «URA.RU», несовершеннолетних участников акции Навального, задержанных полицией за нарушение общественного порядка, еще накануне вечером всех до одного передали родителям после профилактических бесед.

Виктор Жуков
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