Организаторы украинского «Бессмертного полка» обвинили власти в срыве акции

Официальные украинские власти расценивают ежегодную акцию «Бессмертный полк» как протестное мероприятие, а приглашение принять участие в шествии — как разжигание межнациональной розни. Об этом заявил экс-глава МВД страны Виталий Захарченко.
Как следует из заявления, размещенного на сайте «Бессмертный полк Украина», на днях сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали двоих жителей Киева и троих жителей Одесской области за призывы принять участие в акции. По информации ведомства, таким образом были «предотвращены потенциальные массовые беспорядки и дискредитация страны на международной арене как демократического и европейского государства», а также пресечены «провокации российских спецслужб через социальные сети».
По словам Захарченко, уже с апреля организаторов мероприятий к 9 мая в украинских регионах взяли под контроль. Власти рассматривают возможность их задержания для «проведения воспитательных бесед», а по факту — для запугивания и дезориентации других активистов. «Я еще раз призываю правоохранителей не выполнять преступные приказы, а правозащитников — фиксировать все нарушения и направлять их на горячую линию», — приводит слова Захарченко пресс-служба «Бессмертного полка Украины».
Напомним, 9 мая шествие по городам Украины проведет признанная экстремистской и запрещенная в России «Организация украинских националистов» (ОУН). Как писало «URA.RU», целью шествий оуновцев станет предотвращение акции «Бессмертный полк» в городах Украины.