07:45 06 мая 2018 0

Телеведущая рассказала о том, что ищет любовь Ольга Бузова, Instagram

Популярная телеведущая и певица Ольга Бузова дала интервью самой себе. В нем она рассказала о своей личной жизни, мечтах и собственном трудоголизме, под конец порадовавшись, что ей повезло с самой собой.

В коротком ролике, который появился в Сети, Бузова признается, что в данный момент она одинока. «Сейчас я свободна. И это вообще-то намек. Для некоторых», — говорит она. Не понятно, намекает она на кого-то конкретного, или же это просто абстрактный призыв к действию для заинтересованных мужчин. Кроме того, Бузова мечтает о парне помоложе, чтобы «жить дольше». При всем при этом целенаправленно искать любовь певица не намерена, потому что «она сама придет».

В любви она хотела бы подражать Дэвиду и Виктории Бэкхэм, именно их звездная пара — идеал для Бузовой. Также она рассказала про своих дедушек и бабушек, которые, уверена она, жили бы вместе долго и счастливо, если бы дедушки не умерли.