Правительство РФ уйдет в отставку 7 мая

Правительство РФ уйдет в отставку в день инаугурации президента РФ Владимира Путина — в понедельник, 7 мая. Как сообщает источник агентства «Интерфакс», через сутки после этого глава государства назовет имя нового премьер-министра.
По данным «Интерфакса», окончательные решение о назначении нового главы правительства РФ будет принято президентом в максимально короткие сроки, после чего кандидатура нового премьер-министра будет внесена в Госдуму. Ожидается, это произойдет 8 мая — на ближайшем заседании парламента.
Ранее «URA.RU» сообщало о возможных перестановках в правительстве. Среди тех, кто может остаться вне нового состава кабмина, называютя министра образования Ольгу Васильеву, вице-премьера Дмитрия Рогозина, курирующего военно-космическую отрасль, а также главу Минэкономразвития Максима Орешкина и руководителя Минпромторга Дениса Мантурова.