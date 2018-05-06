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06 мая 2018
05 мая 2018
10:10  06 мая 2018 1

Правительство РФ уйдет в отставку 7 мая

Встреча премьер-министра России Дмитрия Медведева и губернатора ХМАО Натальи Комаровой. Ханты-Мансийск, медведев дмитрий
Дмитрий Медведев — главный кандидат на должность премьер-министра РФФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета:
Формирование нового правительства России
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Правительство РФ уйдет в отставку в день инаугурации президента РФ Владимира Путина — в понедельник, 7 мая. Как сообщает источник агентства «Интерфакс», через сутки после этого глава государства назовет имя нового премьер-министра.

По данным «Интерфакса», окончательные решение о назначении нового главы правительства РФ будет принято президентом в максимально короткие сроки, после чего кандидатура нового премьер-министра будет внесена в Госдуму. Ожидается, это произойдет 8 мая — на ближайшем заседании парламента.

Ранее «URA.RU» сообщало о возможных перестановках в правительстве. Среди тех, кто может остаться вне нового состава кабмина, называютя министра образования Ольгу Васильеву, вице-премьера Дмитрия Рогозина, курирующего военно-космическую отрасль, а также главу Минэкономразвития Максима Орешкина и руководителя Минпромторга Дениса Мантурова.

Сергей Макеев
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