РБК: Васильева, Рогозин и Орешкин не войдут в состав нового правительства

09:00 05 мая 2018 0

Ольга Васильева оказалась конфликтным министром Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр образования РФ Ольга Васильева рискует не попасть в новый состав правительства, формирование которого начнется после 7 мая. По данным РБК, причиной ее ухода из кабинета министров является ее конфликтность и неумение работать в команде.

Как сообщают источники РБК, у Васильевой сложились непростые отношения с вице-премьером Ольгой Голодец, курирующей социальный блок. Конфликт между ними начался из-за федеральных образовательных стандартов и изменения количества вузов, входящих в программу развития «5-100». Васильева предлагала сократить число учебных заведений с 22 до 6, однако Голодец выступила против и настояла на включении в программу всех указанных вузов. Источники издания считают, что действующий министр образования сохранит свой пост в том случае, если вместо Голодец на должность главного куратора социального блока придет глава счетной палаты РФ Татьяна Голикова — с ней у Васильевой разногласий нет.

Другим кандидатов на выход из правительства является глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Источники РБК предполагают, что он может стать помощником президента по экономике, а занимающий сейчас эту должность Андрей Белоусов возглавит финансово-экономический блок правительства. «Белоусов обладает серьезным аппаратным весом, у него прямая связь с президентом, он не принадлежит ни к одному из политических кланов, и ни одна из групп влияния не может назвать его своим ставленником», — говорит собеседник РБК.

Отмечается также, что своей должности может лишиться глава МЧС Владимир Пучков. Решение об отставке главы чрезвычайного ведомства якобы было принято еще в апреле. Место Пучкова, вероятнее всего, займет его заместитель — Александр Чуприян. Участь Пучкова может постигнуть и вице-премьера Дмитрия Рогозина. Собеседники РБК связывают его уход с провалами в космической отрасли, которую он курирует.

По данным издания, отрасль может быть отдана под контроль действующего Минпромторга Дениса Мантурова, который станет вице-премьером. Также существует вариант, при котором Мантуров возглавит министерство, которое объединит Минпромторг и Минэнерго. Еще один министр, который может пойти на повышение — глава Минкомсвязи Юрий Никифоров. Одним из вариантов его дальнейшего трудоустройства является работа в должности вице-премьера, ответственного за цифровую экономику.