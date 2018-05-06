11:43 06 мая 2018 2

Секретная база Третьего рейха — одна из любимых тем военных конспирологов ФОТО: Youtube.com

Уральский исследователь Валентин Дегтерев обнаружил на спутниковых снимках Антарктиды сооружение, напоминающее «Новый Берлин» — секретную базу Третьего рейха, о которой в Сети ходит множество конcпирологических теорий. Дегтерев убежден, что на снимках видны не только нацистские символы, но и подводная лодка, застывшая во льдах.

Внимание исследователя привлекли спутниковые снимки NASA, сделанные в 2009 году. Как считает Дегтерев, на фотографиях видны очертания огромного круглого здания шириной около 40 метров, покрашенного защитной краской. Сооружение, украшенное свастикой, установлено на скале, рядом с которой хорошо виден символ Германии — имперский орел. Неподалеку от таинственной постройки стоит, вмерзшая в лед, 100-метровая субмарина.

«Сейчас она навеки застыла в снежном плену. Думаю, что немцы погибали от голода и холода. Оказавшись без снабжения, брошенные своим бесноватым фюрером, они не могли уйти или сдаться в плен. В конечном итоге последний из оставшихся в живых взорвал базу. Сейчас её обломки лежат среди развороченной скалы и ждут своих исследователей» — рассказал «URA.RU» Дегтерев.

Исследователь напомнил, что слухи об освоении Антарктиды нацистами существуют с середины XX века. По мнению конспирологов, 11 тысяч военнопленных и оборудование были тайно переброшены в район Новой Швабии на гигантских подлодках. «К 1944 году база была построена. В 1945 году туда были отправлены некоторые военные преступники. Однако Гитлера туда не отвозили. Ставший некому не нужным, он отравился, как крыса, в своем бункере в Берлине», — добавил Дегтерев.

ФОТО: NASA/Валентин Дегтерев

ФОТО: NASA/Валентин Дегтерев