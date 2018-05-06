{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,20
Динамика за 2 недели
Евро 75,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
06 мая 2018
05 мая 2018
04 мая 2018
03 мая 2018
11:43  06 мая 2018 2

Уральский исследователь нашел в Антарктиде базу Третьего рейха. Гитлер не успел туда добраться. ФОТО

Секретная база Третьего рейха — одна из любимых тем военных конспирологовФОТО: Youtube.com

Уральский исследователь Валентин Дегтерев обнаружил на спутниковых снимках Антарктиды сооружение, напоминающее «Новый Берлин» — секретную базу Третьего рейха, о которой в Сети ходит множество конcпирологических теорий. Дегтерев убежден, что на снимках видны не только нацистские символы, но и подводная лодка, застывшая во льдах.

Внимание исследователя привлекли спутниковые снимки NASA, сделанные в 2009 году. Как считает Дегтерев, на фотографиях видны очертания огромного круглого здания шириной около 40 метров, покрашенного защитной краской. Сооружение, украшенное свастикой, установлено на скале, рядом с которой хорошо виден символ Германии — имперский орел. Неподалеку от таинственной постройки стоит, вмерзшая в лед, 100-метровая субмарина.

Новость по теме
Исследователь из Нижнего Тагила обнаружил в Антарктиде вход в подземелье нацистов. ВИДЕО

«Сейчас она навеки застыла в снежном плену. Думаю, что немцы погибали от голода и холода. Оказавшись без снабжения, брошенные своим бесноватым фюрером, они не могли уйти или сдаться в плен. В конечном итоге последний из оставшихся в живых взорвал базу. Сейчас её обломки лежат среди развороченной скалы и ждут своих исследователей» — рассказал «URA.RU» Дегтерев.

Исследователь напомнил, что слухи об освоении Антарктиды нацистами существуют с середины XX века. По мнению конспирологов, 11 тысяч военнопленных и оборудование были тайно переброшены в район Новой Швабии на гигантских подлодках. «К 1944 году база была построена. В 1945 году туда были отправлены некоторые военные преступники. Однако Гитлера туда не отвозили. Ставший некому не нужным, он отравился, как крыса, в своем бункере в Берлине», — добавил Дегтерев.

ФОТО: NASA/Валентин Дегтерев
ФОТО: NASA/Валентин Дегтерев
ФОТО: NASA/Валентин Дегтерев

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров