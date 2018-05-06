Поводом для посадки стало срабатывание пожарной сигнализации
Самолет, летевший рейсом Москва — Улан-Удэ, совершил вынужденную посадку в аэропорту Кольцово. Причиной стало срабатывание пожарной сигнализации.
Сигнализация сработала из-за курильщика, который был задержан сразу после приземления. «Сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту „Кольцово“ города Екатеринбурга составлен административный протокол в отношении пассажира авиарейса сообщением „Улан-Удэ — Москва“, курившего на борту воздушного судна», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по УрФО.
Как установили сотрудники полиции, 26-летний житель Улан-Удэ курил в туалетной комнате. Он был снят с рейса, в отношении него был составлен протокол об административном правонарушении.