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06 мая 2018
18:54  06 мая 2018 0

Сенатор Керимов попал в реанимацию

Парламентария предупредили о проблемах с сердцем из-за стрессаФото: Wikipedia

Под Москвой госпитализировали сенатора Сулеймана Керимова, который приехал в Россию с разрешения французского суда. Его доставили в госпиталь Вишневского (находится рядом с Красногорском) из-за проблем с сердцем.

Инцидент произошел вечером 5 мая, однако известно об этом стало лишь сейчас. Керимову поставили диагноз «сложное нарушение ритма сердца», сообщил «Интерфаксу» помощник Керимова по работе в Совете Федерации Алексей Красовский. Парламентарий попал в реанимацию с нарушениями ритма сердца, фибрилляцией предсердий и неустойчивой гемодинамикой.

По словам медиков, сейчас показатели в норме, пациента выписывают под наблюдение врача. Однако Керимова предупредили, что ситуация может повториться из-за стресса.

Как писало «URA.RU», сенатора в ноябре 2017 года задержали в аэропорту Ниццы по обвинению в незадекларированных сделках при покупке недвижимости на юге Франции с целью ухода от уплаты налогов. Сейчас ему запрещено самовольно покидать Лазурный берег, но он периодически бывает в России с разрешения французского суда. Отметим, ранее стало известно, что Сулейман Керимов стал самым богатым членом Совета Федерации по результатам 2017 года. Его заработок составил 2,76 млрд рублей, что в 230 раз больше, чем годом ранее.

Юрий Викторов
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