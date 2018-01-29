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30 января 2018
29 января 2018
19:47  29 января 2018 1

Задержанного во Франции сенатора Керимова поддержали в Махачкале. ФОТО

Керимова (справа) поддержали в ДагестанеФото: Wikimedia Commons

В аэропорте Махачкалы появился билборд, приветствующий российского миллиардера Сулеймана Керимова, который живет в Ницце. Фотографию с изображением плаката опубликовал twitter-аккаунт «Мuд Роисси».

Подобный баннер, по словам подписчиков, в декабре висел на въезде в Дербент. Фразу с вывески «Мы с тобой» прокомментировали пользователи Сети. Одни высмеяли авторов плаката за глупость, так как Керимов — «не с ними», а в Ницце. Другие считают, что олигарх действительно заслуживает уважения и поддержки в Дагестане, так как многое сделал для республики.

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Фото: Мuд Роисси (@Fake_MIDRF), Twitter

Ранее «URA.RU» сообщало, что Сулеймана Керимова обвинили в незаконном ввозе во Францию от 500 до 750 млн евро. Деньги, по его словам, перевозились наличными в чемоданах и в безналичной форме, а отмывание производилось за счет покупки недвижимости по заниженным ценам для легализации денежных средств. Олигарха задержали в Ницце, но разрешили один раз на выходные съездить в Россию.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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