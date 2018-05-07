04:47 07 мая 2018 0

Виктория Ярошенко говорит находится о тяжелом состоянии мужа и прогрессирующей болезни Фото: pixabay.com

Осужденный в США российский летчик Константин Ярошенко сообщил своей супруге Виктории, что не выдержит 30 дней в изоляторе, куда его поместили, и передал ей «прощальные слова». По ее словам, супруг больше не может терпеть издевательств.

Женщина подчеркнула, что во время телефонного разговора с мужем, его голос был уставшим и потерянным. Она рассказала, Константин действительно находится в тяжелом состоянии, так как болезнь прогрессирует. По ее мнению, супруг «как будто прощался» с семьей, поскольку устал от издевательств в американской тюрьме, пишут «Известия».

Ярошенко сообщил жене, что эти 30 дней в карцере для него станут убийственными, и он уже оттуда не выйдет. У него были прощальные слова: поздравил меня с наступающим днём рождения и пожелал [дочери] Кате хорошо сдать экзамены, хотя он прекрасно знает, что экзамены будут только в июле», — добавила Виктория.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Ярошенко пропал из американской тюрьмы «Форт-Дикс». Его жена заявила, что его вывели из камеры в понедельник, 30 апреля, после чего его дальнейшее местонахождение было неизвестно. Позже стало известно, что мужчину перевели в спецблок. По сообщению пресс-секретаря генконсульства РФ в Нью-Йорке Алексея Топольского, у Ярошенко произошел конфликт с сокамерниками и для его же безопасности россиянина перевели в спецблок ради же его безопасности.

Константина Ярошенко похитили американские спецслужбы в Либерии в 2010 году. В Соединенных Штатах он был обвинен в сговоре с целью контрабанды кокаина. Мужчину приговорили к 20 годам тюремного заключения. Позже Ярошенко признался, что во время допросов его регулярно избивали, а в тюрьме запретили читать на родном языке и общаться со священником.