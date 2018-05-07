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07 мая 2018
06 мая 2018
06:21  07 мая 2018 0

К 2030 году малые нефтяные компании увеличат добычу втрое

Открытая лицензия 10.06.2015. Нефть., нефтедобыча
Независимые нефтяники планируют получить большие льготы на малые недраФото: Flickr

Уже 2030 году независимые нефтегазодобывающие компании (ННК) планируют нарастить производство в три раза, а также существенно помочь воспроизводству ресурсной базы. Сделать это они способны по большей частью и без прямых вливаний из бюджета. Однако для этого им будет необходимо получить массу льгот, однако поскольку уверенности в том, что они получат все, что просят, рассчитывают на помощь министерства энергетики.

Ассоциация ННК «АссоНефть», которая разработана вместе с Союзом нефтегазопромышленников РФ, представила концепцию развития сектора независимой добычи в нефтегазовой отрасли России на общественное обсуждение. Министр энергетики Александр Новак, который второй год подряд призывает в необходимости поддержать ННК, одобрил создание концепции. Документ хотят представить профильному замминистра Павлу Сорокину, пишет «Российская газета».

Среди предложений — субсидирование ставки при кредитовании ННК через специальный фонд, разделение рисков с третьими сторонами и инвестирование в геологоразведку, упрощенный доступ к недрам, в том числе через привлечение к их разработке крупного бизнеса. Помимо этого, в пакет входят фискальные послабления при работе с трудноизвлекаемыми запасами (ТРИЗ), в том числе — обнуление НДС и пониженная ставка налога на прибыль. Ассоциация апеллирует к тому, что без разработки небольших месторождений (обычно всегда этим занимаются только ННК) российский бюджет ничего не получит, а налоговые стимулы в течение трех-четырех лет дадут стабильный рост платежей.

Отметим, по итогам 2017 года, показатель ННК составил около 4% в доле общероссийской добычи — это 23 млн тонн нефти. В последние пять лет именно этот сектор стабильно обеспечивал прирост по всей России. ННК в основном берут в разработку недра, которые просто невыгодны крупным игрокам. При этом мелкие игроки не имеют перерабатывающего бизнеса и вынуждены направлять сырье на внутренний рынок.

Александр Черноскутов
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