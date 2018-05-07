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07 мая 2018
10:18  07 мая 2018 4

Россияне назвали главные успехи и неудачи президентства Путина

Визит Президента РФ Владимира Путина на
Главным успехом Путина назвали возвращение России статуса уважаемой страныФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Специалисты «Левада-центра» выяснили, что россияне отмечают как успехи Владимира Путина, а что относят к его неудачам на посту главы государства. Так, наиболее частые претензии относятся к социальной сфере и к несправедливому распределению доходов. Главным успехом Путина назвали возвращение России статуса великой державы.

Опрос, проведенный в конце апреля 2018 года, показал, что респонденты в 47% случаев называют возвращение России статуса великой уважаемой державы главным успехом Путина. Аналогичный опрос, проведенный в марте 2015 года, показывал 49% по этому вопросу. Затем среди успехов следуют стабилизация обстановки на Северном Кавказе — 38% против 34% и сохранение целостности государства — 27% против 34%.

Кроме того, к достижениям Путина относят повышение пенсий и зарплат. Так ответили 24% респондентов, против 29% в 2015 году, а также удержание России на пути реформ — 22% против 24%. 18% респондентов к его успехам относят исправление последствий экономического кризиса 2008 года, укрепление закона и сближение между соседними странами.

В то же время 45% опрошенных россиян к проблемам Путина на посту главы государства отнесли несправедливое распределение доходов. Этот же критерий в 2015 году называли 39% респондентов. К его неудачам также отнесли возвращение простым людям средств, которых они лишились в ходе реформ. Этот пункт назвали 39% людей, участвующих в опросе, против 34% в 2015 году.

Специалисты отметили двукратный рост претензий к неспособности президента повысить зарплаты, пенсии, стипендии и пособия — 32% против 15%. Недовольство также вызывает невозможность преодолеть кризис и спад в экономике — 27% против 23%. Неспособность укрепить закон и порядок называли 23% респондентов против 22% в 2015 году.

Иван Шестак
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