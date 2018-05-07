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07 мая 2018
10:41  07 мая 2018 1

Российского судью уволили за сон на заседаниях

Приговор Сапожников Курган, зал суда, кресла судьи
Судья спал прямо на судебных заседанияхФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Еврейской автономной области (ЕАО) судью привлекли к дисциплинарной ответственности за сон на заседаниях, а также потерю ключей от служебного кабинета и сейфа. Уволенный мужчина с 2013 года работал судьей Биробиджанского районного суда.

Решение было принято региональной квалификационной коллегией судей. «Проведенной служебной проверкой установлено, что в ходе судебного разбирательства, проходившего с августа по декабрь 2016 года … судья спал в судебных заседаниях во время судебного следствия», — говорится в вердикте коллегии, размещенном на ее сайте.

Кроме того, по данным коллегии, в октябре 2017 года судья потерял ключи от служебного кабинета, сейфа и печать. Ему пришлось воспользоваться дубликатами, взятыми у коллег. Позже потерянные вещи были найдены посторонними людьми.

Как указано в документе, провинившийся не стал оспаривать факт потери ключей и печати. Сон на заседаниях он объяснил приемом успокоительного «в связи со сложившимися семейными обстоятельствами». Однако коллегия решила, что данный довод не является оправданием и, в итоге, мужчина получил дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий.

Ранее в США судья из штата Мичиган оштрафовал сам себя на 25 долларов, напоминает ИА FlashNord. Причиной стал зазвонивший прямо во время заседания телефон в кармане судьи.

Виктор Жуков
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