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07 мая 2018
11:15  07 мая 2018 0

На Ямале перезагрузили бортовой компьютер самолета прямо во время взлета

Сбой компьютера вызвал ложную тревогуФото: nux.aero

Из-за риска создания аварийной ситуации командир воздушного судна самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал» принял решение перезагрузить бортовой компьютер в тот момент, когда самолет после взлета набирал высоту.

SSJ 100 акиакомпании «Ямал» совершал рейс из Салехарда в Тюмень с промежуточной посадкой в Новом Уренгое. Сразу после вылета из аэропорта газовой столицы России, бортовой компьютер сообщил о том, что не выпущены закрылки и необходима аварийная посадка. Об этом командир воздушного судна (КВС) сообщил диспетчеру на землю в 18:35. Все наземные службы приготовились принимать аварийный борт, однако уже в 18:55 командир передал диспетчеру, что все порядке, полет продолжается.

«Произошел сбой в работе бортового компьютера. КВС прямо при наборе высоты перезагрузил компьютер. Ошибка пропала с экрана, и самолет продолжил полет. На борту находились 93 пассажира и четыре члена экипажа, никто не пострадал», — рассказали «URA.RU» в аэропорту Нового Уренгоя. Ранее «URA.RU» сообщало о том, что из-за поломки двигателя из Нового Уренгоя не смог вылететь самолет «Аэрофлота» Boeing 738.

Александр Лукманов
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