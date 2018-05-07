На Ямале перезагрузили бортовой компьютер самолета прямо во время взлета

Из-за риска создания аварийной ситуации командир воздушного судна самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Ямал» принял решение перезагрузить бортовой компьютер в тот момент, когда самолет после взлета набирал высоту.
SSJ 100 акиакомпании «Ямал» совершал рейс из Салехарда в Тюмень с промежуточной посадкой в Новом Уренгое. Сразу после вылета из аэропорта газовой столицы России, бортовой компьютер сообщил о том, что не выпущены закрылки и необходима аварийная посадка. Об этом командир воздушного судна (КВС) сообщил диспетчеру на землю в 18:35. Все наземные службы приготовились принимать аварийный борт, однако уже в 18:55 командир передал диспетчеру, что все порядке, полет продолжается.
«Произошел сбой в работе бортового компьютера. КВС прямо при наборе высоты перезагрузил компьютер. Ошибка пропала с экрана, и самолет продолжил полет. На борту находились 93 пассажира и четыре члена экипажа, никто не пострадал», — рассказали «URA.RU» в аэропорту Нового Уренгоя. Ранее «URA.RU» сообщало о том, что из-за поломки двигателя из Нового Уренгоя не смог вылететь самолет «Аэрофлота» Boeing 738.