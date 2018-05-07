В ХМАО уволены двое гаишников, обвиненные во взяточничестве

По представлению прокурора уволены два сотрудника ОГИБДД Сургутского района в связи с утратой доверия. Полицейские проходят по уголовному делу о взяточничестве.
«Установлено, что в 2016 и 2017 годах двое сотрудников ОГИБДД, находясь при исполнении своих должностных полномочий, получали денежное вознаграждение от предпринимателей за беспрепятственный проезд грузового автомобильного транспорта, осуществляемого с нарушением установленных правил», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе прокуратуры ХМАО.
В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по статье «получение должностным лицом взятки за незаконные действия». Ранее «URA.RU» сообщало о том, что СКР разоблачил преступную схему в ХМАО, по которой у водителей большегрузных автомобилей вымогали деньги за проезд. Были задержаны одиннадцать членов банды, пять из которых — сотрудники правоохранительных органов. На банду взяточников в МВД следствие вышло при расследовании ДТП с погибшими детьми из Нефтеюганска. Грузовик Раиля Саитханова перевозил груз с нарушениями, но ни один пост его не остановил. Как ранее сообщало «URA.RU», виновникам страшной аварии вынесли приговор, но расследование этой истории продолжается, в деле появляются новые фигуранты.