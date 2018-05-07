Владимир Путин вступил в должность президента России

Церемония состоялась в Кремлевском дворце
В понедельник, 7 мая, Владимир Путин вступил в должность главы государства. Церемония состоялась в Большом Кремлевском дворце.
После принесения присяги Путиным, председатель Конституционного суда Валерий Зорькин вручил ему символы государственной власти, а затем объявил о вступлении в должность президента России. Это стало его четвертным президентским сроком. «URA.RU» ведет трансляцию церемонии.
Ранее на выборах главы государства, которые состоялись 18 марта, Владимир Путин набрал 76,69% голосов. По данным Центризбиркома, за него проголосовали 56,4 миллиона избирателей. Явка на выборы составила 67,54%. Согласно законодательству, срок его полномочий истекает через шесть лет.