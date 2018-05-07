Ветераны получат по 10 тысяч на День Победы

В России в мае — июне 2018 года произведут единовременную выплату некоторым категориям граждан в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин, документ опубликован на портале правовой информации.
Выплата составит 10 тысяч рублей. Ее выдадут гражданам РФ, постоянно проживающим на территории России, в Латвийской, Литовской и Эстонской республиках, которые являются инвалидами и участниками Великой Отечественной войны. Путин поручил правительству обеспечить финансирование реализации данного указа, а также определить порядок и условия его осуществления.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Свердловской области ветераны ВОв получат выплаты в размере 1,5 миллиона рублей каждому на строительство жилья. Всего соответствующие уведомления были выданы 33 ветеранам и их вдовам. Выплаты производятся в рамках исполнения указа президента «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941—1945 годов».