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07 мая 2018
15:48  07 мая 2018 0

Правительство России во главе с Медведевым ушло в отставку

XVII съезд партии
Кандидатуру нового премьера Путин должен предложить в течение двух недельФото: Владимир Андреев © URA.RU

После инаугурации президента России Владимира Путина правительство страны ушло в отставку в полном составе. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.

«В соответствии со статьей 116 Конституции Российской Федерации и статьей 35 Федерального конституционного закона „О Правительстве Российской Федерации“ Правительство Российской Федерации слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом Российской Федерации», — приводит RT сообщение госоргана.

Кандидатуру нового премьер-министра Владимир Путин должен внести на рассмотрение в Госдуму в двухнедельный срок. До формирования нового состава кабмина правительство действует по поручению президента.

Владимир Путин вступил в должность президента РФ сегодня, 7 мая, пишет ИА FlashNord. Он будет возглавлять исполнительную власть в стране до 2024 года. «URA.RU» вело прямую трансляцию церемонии из Большого Кремлевского дворца.

Семен Гринберг
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