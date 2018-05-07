Правительство России во главе с Медведевым ушло в отставку

После инаугурации президента России Владимира Путина правительство страны ушло в отставку в полном составе. Соответствующее распоряжение подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.
«В соответствии со статьей 116 Конституции Российской Федерации и статьей 35 Федерального конституционного закона „О Правительстве Российской Федерации“ Правительство Российской Федерации слагает свои полномочия перед вновь избранным Президентом Российской Федерации», — приводит RT сообщение госоргана.
Кандидатуру нового премьер-министра Владимир Путин должен внести на рассмотрение в Госдуму в двухнедельный срок. До формирования нового состава кабмина правительство действует по поручению президента.
Владимир Путин вступил в должность президента РФ сегодня, 7 мая, пишет ИА FlashNord. Он будет возглавлять исполнительную власть в стране до 2024 года. «URA.RU» вело прямую трансляцию церемонии из Большого Кремлевского дворца.