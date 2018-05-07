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07 мая 2018
16:21  07 мая 2018 0

В Совфеде сказали, когда Керченский мост станет частью Украины

Передача моста случится после возвращения Украины в состав РоссииФото: сайт most.ru, скриншот
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Скорее Украина вернется в состав России, чем Крымский мост отойдет под управление Киева. Так ответил сенатор от Крыма Сергей Цеков на заявление журналиста Матвея Ганапольского.

Он напомнил, что Ганапольский известный русофоб, которого крымчане не уважали и до возвращения в состав России. Сенатор подчеркнул, что «мечтать не вредно», но такие мечты не сбудутся. «Скорее Украина станет российской, станет частью русского мира. Она и является частью русского мира, просто нынешняя украинская власть с этим не согласна. А украинцы, знающие и понимающие историю, считают себя неотъемлемой частью русского мира», — сказал Цеков в беседе с «Федеральным агентством новостей».

Член Совета Федерации от Республики Крым заявил, что уверен в нормализации украино-российских отношений. «Для истории 20-30-50 лет — это немного, но я бы хотел, чтобы российско-украинские отношения улучшились в ближайшие 5-10 лет», — говорит Цеков.

Ранее украинский журналист Матвей Ганапольский поблагодарил россиян за строительство моста через Керченский пролив и выразил уверенность в том, что скоро объект вернется под киевскую юрисдикцию. По его мнению, когда Крым снова станет украинским, они «будут дружить и пользоваться этим мостом». Россияне высмеяли его слова. «Все-таки культурный человек этот Ганапольский, Гоголя читал. Монолог Манилова почти дословно цитирует», «На чужой каравай рот не разевай», «Крым российский — и точка!» — написали пользователи соцсети.

Семен Гринберг
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