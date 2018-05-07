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07 мая 2018
17:14  07 мая 2018 0

В Кургане исправят все ошибки на плакатах, изготовленных к 9 мая. «Это для многих послужит уроком»

Плакаты
Рекламное агентство обещает оперативно исправить ошибки на праздничных плакатахФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане демонтированы все баннеры, посвященные предстоящему Дню Победы. Баннеры были напечатаны с ошибками. Об этом «URA.RU» сообщили в рекламном агентстве «Контур», изготовившем праздничные вывески.

По словам представителя компании, все баннеры, выполненные с ошибками, будут оперативно перепечатаны. Уже во вторник, 8 мая, они будут висеть на своих местах на фасадах зданий в центре города. В рекламном агентстве также отметили, что подобных случаев в их практике ранее не было.

«Ничего, кроме возмущения, это не может вызывать. Это показатель безграмотности нашей молодежи и ее безалаберности», — заявил «URA.RU» полномочный представитель губернатора Курганской области по вопросам патриотического воспитания Владимир Усманов. Подобные ошибки он связывает с тем, что люди в интернете привыкли коверкать русский язык. Кроме того, это «привет нашим учителям».

«Неужели так трудно проверить? Тем более если ты знаешь, что этот плакат будет вывешен на всеобщее обозрение. Я считаю, что в каждом рекламном агентстве, которое занимается изготовлением наглядной агитации, должен быть специалист, который будет проверять всю продукцию на ошибки», — заявил Усманов. Он с сожалением отметил, что Курган в очередной раз попал с негативом в федеральную повестку, однако выразил надежду, что данная ситуация для многих послужит хорошим уроком.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Кургане появились баннеры с поздравлениями, в которых были допущены ошибки. Например, в слове «Брестская» авторы пропустили вторую букву «с», слово «оборона» написано с удвоенной «н», а название города Севастополь — через букву «о». В городской администрации заявили, что не имеют к плакатам никакого отношения. «Баннеры были изготовлены РА „Контур“ на безвозмездной основе», — прокомментировали в мэрии.

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
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