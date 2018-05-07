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07 мая 2018
17:46  07 мая 2018 0

Голую Волочкову заметили в общественном месте. ФОТО

Открытая лицензия на 21.07.2015. Анастасия Волочкова., волочкова анастасия
Скандальная звезда не устает делиться обнаженкойФото: Instagram Анастасии Волочковой

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова шокировала подписчиков обнаженкой в общественном месте. Находясь на отдыхе в Турции, эпатажная звезда выложила снимок с территории отеля в Кемере.

«Травка зеленеет, солнышко блестит… А я пережидаю на море… пока в Москве наступит лето», — написала она на своей странице в Instagram. «Травка зеленеет. Солнышко блестит. Настя Волочкова голая сидит!» — отреагировали россияне народным творчеством. На снимке бывшая звезда балета сидит абсолютно голая. Из аксессуаров на ней только очки, браслеты и, видимо, резинка для волос. На заднем плане слева и справа виднеются фигуры посетителей или сотрудников курортной зоны.

«А с левой стороны сидит представитель отеля! А тут такое чудо голое!!!», «Настя, продолжай в таком же духе, пусть злыдни лопнут от злости», «Уже даже шпагата нет. Не помогает, а голой себя не выложить. Аккаунт забанят», — чередуются под фотографией негативные и комплиментарные комментарии.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Волочкова, по мнению психологов, ловко манипулирует общественным вниманием, привлекая людей на свою страничку вызывающими материалами. Несмотря на всеобщее порицание, подписчики и ненавистники снова и снова заходят к ней на страничку в поисках откровенной фотографии.

Семен Гринберг
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