{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,71
Динамика за 2 недели
Евро 74,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 мая 2018
18:26  07 мая 2018 0

Cтуденты выстроились в надпись «Путин» в честь инаугурации. ФОТО, ВИДЕО

Студенты выстроились на Форумной площади в НовороссийскеФото: Молодежный центр Новороссийска

В Новороссийске более тысячи студентов приняли участие в необычном флешмобе, чтобы поздравить Владимира Путина с инаугурацией. Организатором выступил Молодежный центр Новороссийска.

Молодые люди с воздушными шарами собрались на площади у морского вокзала и выстроились, составив надпись «Путин» и рядом с ней — сердце с «галочкой», делающей отсылку к прошедшим президентским выборам. Студентам для этого понадобилось около полутора часов, при этом дождливая погода настроение им не испортила. Участие во флешмобе приняли Государственный морской университет им. адмирала Ф. Ф. Ушакова и Новороссийский колледж строительства и экономики.

«Мы хотели выразить свое отношение к президенту, показать свою любовь и уважение», — рассказала одна из участниц флешмоба. Составленную композицию она объяснила тем, что таким образом планировалось также выразить уважение к выбору россиян. «Нас ничто и никогда не остановит», — сказала она, добавив, что дождь не стал помехой для мероприятия.

Напомним, 7 мая Владимир Путин вступил в должность президента России. Торжественная церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце.

Фото: Молодежный центр Новороссийска
Фото: Молодежный центр Новороссийска
Фото: Молодежный центр Новороссийска

Дарья Корчак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров