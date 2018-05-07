В Новороссийске более тысячи студентов приняли участие в необычном флешмобе, чтобы поздравить Владимира Путина с инаугурацией. Организатором выступил Молодежный центр Новороссийска.
Молодые люди с воздушными шарами собрались на площади у морского вокзала и выстроились, составив надпись «Путин» и рядом с ней — сердце с «галочкой», делающей отсылку к прошедшим президентским выборам. Студентам для этого понадобилось около полутора часов, при этом дождливая погода настроение им не испортила. Участие во флешмобе приняли Государственный морской университет им. адмирала Ф. Ф. Ушакова и Новороссийский колледж строительства и экономики.
«Мы хотели выразить свое отношение к президенту, показать свою любовь и уважение», — рассказала одна из участниц флешмоба. Составленную композицию она объяснила тем, что таким образом планировалось также выразить уважение к выбору россиян. «Нас ничто и никогда не остановит», — сказала она, добавив, что дождь не стал помехой для мероприятия.
Напомним, 7 мая Владимир Путин вступил в должность президента России. Торжественная церемония инаугурации прошла в Большом Кремлевском дворце.