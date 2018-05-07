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07 мая 2018
18:48  07 мая 2018 0

Криптовалюту в России признали имуществом

Клипарты 2018. Сургут, рубль, финансы, валюта, биткоин, криптовалюта, деньги
Теперь суд сможет взыскивать электронные деньги гражданФото: Александр Кулаковский © URA.RU

В России криптовалюта признана имуществом. Прецедент имел место на заседании в девятом арбитражном суде Москвы, где разбирали дело банкрота Ильи Царькова и его финансового управляющего, оппонента в суде, Алексея Леонова.

Леонов обратился в суд и попросил включить кошелек Царькова на Blockchain.info в конкурсную массу. «Суд разрешил вопрос о разногласиях между финансовым управляющим и должником и обязал должника передать финансовому управляющему пароль для доступа к криптокошельку для пополнения конкурсной массы», — приводит слова Леонова РИА «Новости».

Царькова признали банкротом в октябре 2017 года. Суд также признал, что с зарплатой в 100 тысяч рублей у Царькова нет возможности погасить долг в 19 миллионов рублей. Леонов потребовал принять к рассмотрению и виртуальные деньги ответчика. По данным СМИ, в кошельке Царькова находится 0,2 биткоина (1,8 тысячи долларов). Леонов пока не знает, как реализует криптовалюты, это решается в суде. На данный момент российское законодательство не регулирует обращение виртуальных денег.

Ранее немецкие ученые нашли детскую порнографию в блокчейне биткоина. Создатель проекта RightCoin, адвокат по финансовым и банковским спорам Александр Трещёв, заявил, что подобные факты могут привести к запрету криптовалют. Причина в том, что весь код блокчейна хранится на компьютерах всех пользователей и на них может распространяться ответственность за любые незаконные добавления в код, пишет «Национальная служба новостей».

Семен Гринберг
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