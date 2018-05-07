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07 мая 2018
20:33  07 мая 2018 0

Киев представит план борьбы с «российской агрессией» в Крыму

Украина собирается заняться стратегией «реинтеграции Крыма после его освобождения»Фото: wikipedia.org
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Украинские власти заявили, что план о мерах против «российской агрессии» в Крыму разработан и будет утвержден в июне. Об этом сообщил постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

По словам Бабина, документ будет обнародован уже через месяц. При этом позже правительство Украины намерено взяться за работу над проектом «стратегии реинтеграции Крыма после его освобождения», сообщает RT.

Между тем зампредседателя комитета Госсовета Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что «подобное поведение уже никого не удивляет». «Это пустые заявления, которые на сегодняшний день у граждан Крыма вызывают только смех, потому что мы не видим никакой агрессии и достаточно дружелюбно настроены к украинскому народу», — сказал он.

Дарья Корчак
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