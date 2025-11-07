В Таиланде военные моряки спасли россиян, чей катер сел на скалы

Катер с россиянами сел на мель, их спасли тайские моряки Фото: Роман Наумов © URA.RU

Военные моряки Таиланда спасли четырех граждан России с катера, который сел на скалы у острова Майтхон. Инцидент произошел в 4,6 морских милях (более 8 километров) от ближайшего порта — базы военно-морских сил Таиланда на острове Пхукет. Информацию об этом сообщили в пресс-службе военно-морских сил Таиланда.

«После получения сигнала бедствия около 18:45 (14.45 мск) в четверг 6 ноября 2025 года от россиянина, который сообщил, что его спутник посадил их катер на скалы за островом Майтхон, примерно в 4,6 морских милях к юго-востоку от военно-морского пирса на Пхукете. Все четверо туристов — г-жа Елена, г-жа Кристина, г-н Алексей и г-н Всеволод, находятся в безопасности, хотя и слегка утомлены.», — сообщает новостной портал «Кхаосот».

Четверо российских туристов оказались заблокированы на каменистом склоне острова Майтхон в Таиланде. Их катер сел на скалы и не мог двигаться. Спасательная операция была проведена ВМС Таиланда. Туристов успешно сняли со скал и доставили на патрульный катер. На катере спасенных туристов накормили. В 00:10 7 ноября (20:10 мск 6 ноября) спасательная группа вместе с туристами прибыла на военно-морской причал Пхукета.

Продолжение после рекламы