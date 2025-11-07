Мария Захарова посоветовала Западу поступить как Владимир Путин и провести «прямую линию» с населением Фото: Роман Наумов © URA.RU

Лидерам стран Европейского союза следует провести «прямую линию» с собственным населением, как это каждый год делает российский президент Владимир Путин. С таким предложением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Может быть, кто-нибудь в странах Западной Европы рискнет хоть один раз, проведет прямую линию со своим народом. Не опосредованные выборы, которые давным-давно уже перестали считаться демократическими, а прямую линию со своим народом», — заявила Захарова в ходе брифинга. Трансляция проводится на официально сайте ведомства. Она отдельно подчеркнула, что в России президент Путин регулярно общается с прессой, проводя многочасовые пресс-конференции, на которых отвечают на вопросы журналистов из разных стран.

Таким образом, уточнила Захарова, президент узнает реальное мнение своих граждан. Западным лидерам следует взять это на вооружение, уточнила она. По словам Захаровой, жители Западной Европы не понимают, почему их налоги уходят на спонсирование киевского режима, в то время как их собственная экономика рушится.

