Армия России освободила Успеновку в Запорожской области

07 ноября 2025 в 14:29
Фото: © URA.RU
Армия России продолжает брать под контроль новые территории в зоне СВО. Войска группировки «Восток» освободили село Успеновка в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны России. Военное ведомство поздравило российские войска с очередным взятием стратегически важного пункта.
