Российские силы с помощью «Корнета» сожгли тысячи единиц бронетехники ВСУ

«Корнет» показал свою эффективность (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Противотанковый ракетный комплекс «Корнет» подтвердил высокую эффективность в зоне СВО, уничтожив уже тысячи единиц бронетехники ВСУ. Об этом сообщил индустриальный директор кластера вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев.

«Российские военнослужащие называют „Корнет“ „прожигателем“ вражеской брони. На его счету тысячи успешно пораженных целей, среди которых танки Leopard и Challenger, БМП Bradley и иная бронетехника западного производства, опорные пункты и укрепления противника», — отметил Оздоев. Его слова передает РИА Новости.

Свое заявление представитель госкорпорации сделал в связи с поставкой холдингом «Высокоточные комплексы» новых партий ракет для «Корнета», а также управляемых артиллерийских снарядов (УАС) «Краснополь-М2». Оздоев подчеркнул универсальность комплекса.

«Корнет» можно применять из укрытий, устанавливать на легкую технику, такую как багги и квадроциклы, а также использовать с пультом дистанционного управления. Комплекс способен поражать не только наземные, но и воздушные цели. Для уничтожения укреплений, минометов и пулеметных гнезд применяются наводящиеся ракеты, максимальная дальность стрельбы которых с термобарическим зарядом достигает 10 километров.

Параллельно с «Корнетом» в войска поступают и высокоточные артиллерийские снаряды «Краснополь-М2». Как сообщил Оздоев, они применяются для поражения пунктов управления дронами, блиндажей, а также подвижных бронированных целей, включая танки Abrams и Leopard. «Краснополь» ведет стрельбу из буксируемых и самоходных орудий, предназначен для поражения самоходных артиллерийских установок, танков, бронетехники, мостов, переправ и укреплений противника.