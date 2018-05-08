Трамп поздравил Путина с инаугурацией и понадеялся на дружбу между Россией и США

00:54 08 мая 2018 0

Президент США выразил надежду на мир между Москвой и Вашингтоном Фото: wikimedia.org/Gage Skidmore

Глава США Дональд Трамп поздравил Владимира Путина с официальным вступлением в должность президента России, а также выразил надежду на то, что отношения между Москвой и Вашингтоном в скором времени нормализуются.

«Президент поздравляет его [Владимира Путина с инаугурацией] и с нетерпением ждет того времени, когда мы, как мы надеемся, сможем наладить отношения с Россией», — цитирует ТАСС заявление пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс во время регулярного брифинга для журналистов.

Напомним, в понедельник, 7 мая Владимир Путин вступил в должность президента РФ. Торжественная церемония прошла в Большом Кремлевском дворце. После принесения присяги председатель Конституционного суда Валерий Зорькин вручил российскому лидеру символы государственной власти, а затем объявил о вступлении в должность.