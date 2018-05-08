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08 мая 2018
07 мая 2018
Главные новости Москвы
01:41  08 мая 2018 0

В Сирии потерпел крушение российский вертолет. Летчики погибли

Солдаты, армия. Челябинск., вертолет, ми8
Вертолет разбился при патрулировании восточных районов страны (архивный снимок)Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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В понедельник, 7 мая, в Сирии во время планового полета потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Оба летчика погибли, сообщили журналистам в Министерстве обороны.

Воздушное судно, как пояснили в ведомстве, выполняло полет над восточными районами страны. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность. Тела погибших военнослужащих найдены и уже доставлены на аэродром базирования, пишет ТАСС.

3 мая, напомним, над акваторией Средиземного моря после взлета с авиабазы «Хмеймим» разбился российский истребитель Су-30СМ. На борту находились двое пилотов. У них была возможность катапультироваться, но они попытались развернуть самолет и вернуться на базу. Воздушное судно рухнуло в воду, пилоты погибли.

Сергей Демин
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