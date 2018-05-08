01:41 08 мая 2018 0

Вертолет разбился при патрулировании восточных районов страны (архивный снимок) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В понедельник, 7 мая, в Сирии во время планового полета потерпел крушение российский вертолет Ка-52. Оба летчика погибли, сообщили журналистам в Министерстве обороны.

Воздушное судно, как пояснили в ведомстве, выполняло полет над восточными районами страны. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы могла стать техническая неисправность. Тела погибших военнослужащих найдены и уже доставлены на аэродром базирования, пишет ТАСС.

3 мая, напомним, над акваторией Средиземного моря после взлета с авиабазы «Хмеймим» разбился российский истребитель Су-30СМ. На борту находились двое пилотов. У них была возможность катапультироваться, но они попытались развернуть самолет и вернуться на базу. Воздушное судно рухнуло в воду, пилоты погибли.