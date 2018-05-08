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Главные новости Тюменской области
08:50  08 мая 2018 10

В Тюмени начато расследование вырубки сотни деревьев. К делу подключили Генпрокуратуру

Вырубка парка на пересечении улиц Республики и Пермякова. Тюмень , пустырь, пни
От небольшой рощи возле автовокзала теперь остались одни пенькиФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Тюменцы, возмущенные вырубкой рощи на пересечении улиц Пермякова и Республики, написали обращение в Генпрокуратуру. Жители создали инициативную группу и добиваются восстановления сквера около автовокзала.

О созыве энтузиастов в соцсетях объявил тюменский общественник, журналист Виктор Егоров. В итоге в инициативную группу вошло пять человек. На первой встрече в оффлайне они решили, какие меры следует предпринять для того, чтобы на территории близ автовокзала вновь появилась роща. В частности, как рассказал корреспонденту «URA.RU» участник инициативной группы Владимир Панов, было решено направить в Генеральную прокуратуру в Москву заявление с просьбой о проверке истории с выделением в аренду этого участка земли, а также инициировать общественное обсуждение резонансной ситуации с вырубкой рощи.

Документ в электронном виде уже направлен в Генпрокуратуру, сообщил корреспонденту «URA.RU» другой участник инициативной группы, Дмитрий Алексеев. Общественник пояснил, что надзорное ведомство попросили проверить законность выделения под застройку участка с растущей на нем зеленой рощей, а также условия, при которых заключалась сделка между департаментом имущественных отношений правительства Тюменской области и фирмой «ТюменьСтройинвест», получившей землю в аренду. «Кроме того, мы просим проверить законность принадлежности земель муниципалитета — области», — подчеркнул он.

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Мнения общественников тем не менее разделились. В частности, сопредседатель тюменского регионального отделения ОНФ Евгений Семеняко уверен, что в данном вопросе следует исходить из положений закона. «Могут быть разные точки зрения на вопрос: кому-то не нравится, что деревья срубили. Но эти люди [„ТюменьСтройинвест“ — ред.] закон не нарушали. Они заплатили приличные деньги в бюджет города Тюмени. Лично я считаю, что земли в центре города следует отдавать под инвестиционные проекты», — комментирует эксперт.

Роща около автовокзала была вырублена в апреле за одну ночь. Недовольные экозащитники написали заявление в полицию, однако правоохранители выяснили, что работы были проведены законно на основании порубочного билета. Как выяснилось, этот земельный участок у областного департамента имущественных отношений арендует ООО «ТюменьСтройИнвест». Фирма намерена построить на пересечении улиц Республики и Пермякова одноэтажное здание рынка площадью 7 тысяч квадратных метров.

Положительные заключения негосударственной экспертизы на проект рынка были получены в 2017 году. В марте этого года по заявлению ООО «ТюменьСтройИнвест» администрация Тюмени выдала разрешение на строительство универсального рынка. Компенсационная стоимость за 361 дерево составила более шести миллионов рублей. Средства были перечислены в бюджет.

Виктор Жуков
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