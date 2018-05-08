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08 мая 2018
07 мая 2018
08:48  08 мая 2018 4

На Украине заговорили об улучшении отношений с Россией

Рабинович предсказал мир и назвал условия для этогоФото: Википедия

Рано или поздно Россия и Украина «придут к миру», как примирились Северная и Южная Кореи, нужно лишь пойти друг другу навстречу. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады, лидер партии «За жизнь» Вадим Рабинович.

«Еще две недели назад все говорили о крайне критической ситуации на Корейском полуострове. Но люди нашли в себе какую-то силу и мужество сделать шаг навстречу друг другу», — приводит слова политика «Федеральное агентство новостей». Для примирения, по его словам, оба государства должны поступиться какими-то интересами.

Рабинович обеспокоен, что Украина ничего не предпринимает для улучшения отношений с Россией. Он призывал депутатов Рады вести диалог с Госдумой РФ, создать рабочую комиссию и «просто сесть за стол и посмотреть друг другу в глаза», однако его предложение отвергли. Депутат также обвинил украинскую сторону в том, что, говоря об изоляции Москвы, Киев увеличивает торговый оборот с РФ, пишет телеканал 360. «Так могут только люди абсолютно больные либо тупые», — критично высказался он.

Ранее Украина присоединилась к новым антироссийским санкциям США. Ограничения направлены против 38 российских компаний, бизнесменов и политиков. Также Киев поддерживает санкции в связи с «делом Скрипаля», сообщало «URA.RU».

Ксения Томашова
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