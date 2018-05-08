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08 мая 2018
10:14  08 мая 2018 2

Авторы скандального закона о контрсанкциях придумали, как «сохранить лицо»

Пленарное заседание Государственной Думы РФ. 27 февраля 2015г., госдума
По словам cпикера Госдумы Вячеслава Володина, законопроект примут в первом чтении без измененийФото: Антон Белицкий © URA.RU
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Парламентарии Госдумы РФ 15 мая планируют одобрить в первом чтении законопроект об ответных санкциях Западу. В этот же день депутаты примут постановление, в котором «опишут основные подходы к принятию законопроекта во втором чтении». 11 мая состоится осуждение данного законопроекта.

В руководстве Госдумы отметили, что принятие постановления после одобрения поправок необходимо, чтобы «сохранить лицо» авторов замечаний, а также успокоить все заинтересованные стороны. «Раньше так часто делали с непростыми законопроектами в социальной и бюджетной сфере», — подчеркнул собеседник газеты «Коммерсант».

По информации спикера Госдумы Вячеслава Володина, в первом чтении законопроект примут без изменений ввиду того, что многие парламентарии склоняются к универсальности норм законопроекта — без (упоминания — прим. ред.) конкретных отраслей и продуктов. В этот же день депутаты примут специальное постановление, которое «описывает основные подходы к принятию законопроекта во втором чтении».

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Неоднозначный закон критиковали и в самой Госдуме, так как от него могут пострадать россияне. Так, комитет по международным делам заявлял, что следует подробно обсудить ограничение ввоза в Россию американских лекарств: «введение указанной меры воздействия может негативно сказаться как на наличии необходимых лекарственных препаратов, так и на росте цен на них, что плохо отразится на положении наиболее уязвимых групп населения».

В свою очередь, члены комитета по энергетике говорили, что в случае принятия поправок дальнейшая работа России на мировом рынке может быть осложнена, а российский бизнес понесет значительные убытки. Отметим, что поправки о контрсанкциях были внесены в Госдуму 13 апреля. Их авторами стали Володин и лидеры всех думских фракций, позднее поправки подписали более 360 депутатов и несколько сенаторов.

Иван Шестак
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