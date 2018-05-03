Запрет на импортные лекарства ударит по тяжелобольным россиянам

22:05 03 мая 2018 0

Запрет может повлечь дефицит препаратов и рост цен на них Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

От возможного запрета на ввоз в Россию американских и европейских лекарств могут пострадать тяжелобольные пациенты. К такому выводу пришли в комитете Госдумы по международным делам.

Комитет составил заключение на законопроект об ответных мерах РФ на санкции США. «Введение указанной меры воздействия может негативно сказаться как на наличии необходимых лекарственных препаратов, так и на росте цен на них, что плохо отразится на положении наиболее уязвимых групп населения — инвалидах, пациентах, страдающих тяжелыми хроническими заболеваниями», — приводит выдержку из документа RNS.

Отмечается, что депутаты предложили дополнительно обсудить необходимость такого пункта в законопроекте. При этом саму концепцию контрсанкций в комитете поддержали.

Напомним, США ввели ограничения для ряда российских компаний 6 апреля из-за «ситуации на Украине». В ответ в РФ предложили ввести ответные меры на действия США, запретив поставки разного рода американской продукции, в том числе лекарств, писало «URA.RU». Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала не включать зарубежные лекарства в санкционные списки товаров и услуг, так как «здоровье человека не может ставиться под удар».