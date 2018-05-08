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08 мая 2018
11:25  08 мая 2018 0

Ведущий «Первого канала» заявил, что в России живут «веселее, но короче», чем в Европе

Клейменов рассказал о майском указе ПутинаФото: Kremlin.ru

Телеведущий «Первого канала» Кирилл Клейменов заявил, что в России жизнь веселее, чем в западных странах, но короче по продолжительности. Это прозвучало в подводке к сюжету о новых майских указах переизбранного президента РФ Владимира Путина.

«Скоро, думаю, вообще политические выборы отменят за ненадобностью, зачем плодить клоунов за немаленькие деньги, если все равно все решения принимают умные люди по ту сторону Атлантики. Ну и пусть, говорят нам в ответ европейцы, зато у нас воздух чище, медицина лучше и люди живут дольше, хоть и скучнее. А у нас веселее, но короче», — сказал Клейменов. Он добавил, что для того, чтобы в России было «долго и весело», Путин принял «самый главный майский указ».

В понедельник, 7 мая, после церемонии инаугурации глава государства подписал новый майский указ о целях развития России до 2024 года. Как сообщало «URA.RU», в документе идет речь о национальных целях развития, среди которых увеличение численности населения и ожидаемой продолжительности жизни, рост реальных доходов граждан и повышение их уровня жизни, снижение уровня бедности в стране, а также рост реальных доходов граждан и уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции.

Ксения Томашова
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