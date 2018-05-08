Пугачева жутко напилась и перепутала дверь с окном. ВИДЕО

Эстрадная певица Алла Пугачева, впервые попробовав алкоголь в подростковом возрасте, сильно напилась, после чего с ней произошел интересный случай. Об этом она рассказала в интервью Михаилу Боярскому в программе «Моя советская молодость».
Ведущий спросил примадонну, когда она «познакомилась» со спиртным. Она ответила, что это произошло в 16 лет «совершенно случайно». «Мы были в мастерской у художника одного, и там по стенам были рыбки всякие сушеные развешаны. И все пили пиво», — поделилась Пугачева. По ее словам, она наелась соленой рыбы, после чего ее одолела жажда. Певица начала утолять ее пивом, не задумываясь о последствиях, и быстро опьянела.
Кто-то из компании подсунул уже нетрезвой Пугачевой рюмку водки, которая окончательно помутила ее разум. Спустя время исполнительница поняла, что не может найти дверь. «Я смотрю и думаю, что так дверь высоко. Мы находились в полуподвальном помещении, и это было окно. Я думаю: а как же мне теперь выйти, почему дверь так высоко стала? Я болела потом две недели и поняла, что это не мое», — заключила примадонна.