Новый тренер Медведевой заявил, что в России у фигуристки не было права голоса

У фигуристки Евгении Медведевой в группе у тренера Этери Тутберидзе не было такой «роскоши», как право голоса в выборе катания, музыки и направления, в котором она хочет двигаться. Об этом поведал новый наставник спортсменки, канадец Брайан Орсер.
«Она говорила мне, что это выглядело так: „Вот как ты будешь кататься, это твои вращения, это порядок твоих элементов“», — цитирует тренера Life.ru. Он рассказал, что в первую очередь Медведевой нужна программа, в которой она будет физически чувствовать себя комфортно. «Если она приедет сюда и пару недель не будет тренироваться на льду, это будет нормально. Самое главное, чтобы она имела право голоса в своем катании», — пояснил канадец.
Новость о том, что Евгения Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе, с которой работала с 2007 года, стала известна 4 мая. Фигуристка поблагодарила наставницу и весь тренерский штаб. По информации «Федерального агентства новостей», она также сообщила, что теперь будет тренироваться в Канаде, однако не собирается менять гражданство и продолжит выступать на соревнованиях за Россию.
«URA.RU» писало о причинах бегства фигуристок от Тутберидзе и грядущем оттоке молодых российских спортсменов на Запад. Эксперты спрогнозировали, что в ближайшем будущем это может превратиться в тренд, в частности, из-за допинговых скандалов. Спортсмены не хотят оставаться в положении, когда им могут перекрыть доступ к соревнованиям в последний момент.