{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,71
Динамика за 2 недели
Евро 74,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 мая 2018
12:00  08 мая 2018 3

Новый тренер Медведевой заявил, что в России у фигуристки не было права голоса

Спортсменке нужно больше свободы в выборе катанияФото: Евгения Медведева, Instagram

У фигуристки Евгении Медведевой в группе у тренера Этери Тутберидзе не было такой «роскоши», как право голоса в выборе катания, музыки и направления, в котором она хочет двигаться. Об этом поведал новый наставник спортсменки, канадец Брайан Орсер.

«Она говорила мне, что это выглядело так: „Вот как ты будешь кататься, это твои вращения, это порядок твоих элементов“», — цитирует тренера Life.ru. Он рассказал, что в первую очередь Медведевой нужна программа, в которой она будет физически чувствовать себя комфортно. «Если она приедет сюда и пару недель не будет тренироваться на льду, это будет нормально. Самое главное, чтобы она имела право голоса в своем катании», — пояснил канадец.

Новость о том, что Евгения Медведева ушла от своего тренера Этери Тутберидзе, с которой работала с 2007 года, стала известна 4 мая. Фигуристка поблагодарила наставницу и весь тренерский штаб. По информации «Федерального агентства новостей», она также сообщила, что теперь будет тренироваться в Канаде, однако не собирается менять гражданство и продолжит выступать на соревнованиях за Россию.

«URA.RU» писало о причинах бегства фигуристок от Тутберидзе и грядущем оттоке молодых российских спортсменов на Запад. Эксперты спрогнозировали, что в ближайшем будущем это может превратиться в тренд, в частности, из-за допинговых скандалов. Спортсмены не хотят оставаться в положении, когда им могут перекрыть доступ к соревнованиям в последний момент.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров