19:24 06 мая 2018 0

В законодательницы новой спортивной «моды» прочат фигуристку Евгению Медведеву Фото: Евгения Медведева, Instagram

Российская фигуристка Евгения Медведева разорвала сотрудничество со своей наставницей Этери Тутберидзе. Дальнейшая судьба обладательницы олимпийского серебра Пхенчхана пока под вопросом: по информации в СМИ, россиянка готова перебраться в Северную Америку ради сотрудничества с канадским тренером Брайеном Орсером, а в дальнейшем и вовсе отказаться от российского гражданства ради выступлений под флагом Армении. Эксперты, опрошенные «URA.RU», рассказали о причинах бегства звездных фигуристок от Тутберидзе и грядущем оттоке молодых российских спортсменов на Запад.

По мнению олимпийской чемпионки Игр в Калгари Натальи Бестемьяновой, причиной ухода Медведевой от Тутберидзе стало наплевательское отношение тренера к выступлениям своей подопечной на Олимпиаде в Южной Корее. «Результат Игр в Пхенчхане дал понять Медведевой, что за нее не боролись. Тренеру было все равно, кто выиграет — у нее было две спортсменки. Сломалась одна, пускай выиграет другая (под второй имеется ввиду Алина Загитова — прим. ред.). Эта легкость, с которой Тутберидзе сдала Медведеву, не может быть прощена фигуристкой», — заявила Бестемьянова в беседе с «URA.RU».

При этом Бестемьянова считает, что данный конфликт нельзя сравнивать с ситуацией, в которой от Тутберидзе ушла олимпийская чемпиона Сочи-2014 Юлия Липницкая. «Уходы Липницкой и Медведевой — очень разные. Липницкая уходила, когда стало понятно, что выступать она больше не сможет. Она проиграла, потому что она плохо каталась. Медведева проиграла, потому что за нее не боролся тренер. Если бы ее поддержали и по достоинству оценили компоненты ее программы, выведя их на соответствующий уровень, она могла бы выиграть», — уточнила Бестемьянова.

По словам прославленной фигуристки, вопрос о сотрудничестве с Орсером нельзя считать решенным, поскольку работа с западным тренером стоит очень больших денег и по карману не каждому спортсмену и даже не каждой национальной федерации.

Комментируя возможную смену гражданства Медведевой, Бестемьянова назвала эти слухи «полным бредом»: «Не понимаю, откуда такие слухи вообще берутся! Евгения — патриот, который боролся за честь нашей страны на Олимпиаде в Южной Корее. Выступать под чужим флагом она не захочет, особенно если стороны национальной федерации ей будет оказана необходимая поддержка. Главное, чтобы ей не начали вставлять палки в колеса», — считает Бестемьянова.

Не верит в окончательный разрыв спортсменки с Россией и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. В разговоре с агентством он отметил, что Медведева решила сменить тренера, в первую очередь, ради новых спортивных высот. Губерниев напомнил, что разговоры о прекращении сотрудничества Тутберидзе и Медведевой велись довольно давно. «Тутберидзе доказала, что она — выдающийся тренер. Но вы поймите, Медведева и Загитова не просто лучшие российские фигуристки — это лучшие фигуристки мира. В этой ситуации наставнику важно „не разорваться“ между ними», — уточнил собеседник «URA.RU».

Поклонники спортсменки готовы поддержать любое ее решение Фото: скрин поста Евгении Медведевой в Instagram

Спортивный агент, член правления общественной организации «Спорт и право» Андрей Митьков убежден, что отъезд Медведевой в Канаду следует воспринимать как обычные затяжные спортивные сборы за границей. При этом он считает, что слухи о смене гражданства фигуристкой имеют под собой определенную логику: в случае перехода под флаг Армении Медведевой будет легче отобраться на международные соревнования.

«По всем объективным показателям, на следующую Олимпиаду в состав сборной России Медведева никак не попадет.

В группе Тутберидзе набирается несколько молодых спортсменок, которые существенно опережают Медведеву технически», — считает Митьков.

Он уверен, что в самом факте ухода звездных спортсменов от Тутберидзе нет ничего удивительного. Более того, такие конфликты говорят о высоком классе наставника: «Фигурное катание такой вид спорта, что если у тебя к прямым конкурентам не ушел десяток лучших учеников, то ты — хреновый тренер. Уходили и от Мишина, и от Тарасовой. Медведева уходит от Тутберидзе, добившись серьезных результатов», — уточнил он.

По мнению эксперта, в ближайшем будущем переход талантливых российских спортсменов под другие знамена может превратиться в тренд. Во многом — из-за допинговых скандалов, которые окутали Олимпийский комитет России и российские спортивные федерации в последние годы. Спортсмены не хотят оставаться в положении, когда им могут перекрыть доступ к соревнованиям в последний момент.

«Если вся эта „колбасня“ будет продолжаться, есть вероятность, что будут заблокированы целые виды спорта. Атлеты побегут в другие страны. Представьте: готовишься к Олимпиаде, а твою страну не допускают или тебе лично не присылают приглашение на Игры. Из-за того, что „накосячили“ наши спортсмены, тренеры и чиновники страдает молодое поколение, которое к этому не имеет никакого отношения», — добавил Митьков.