Курсанты бывшей школы милиции — Уральского юридического института (УрЮИ) объявили, что отказываются участвовать в охране общественного порядка 9 Мая. Курсанты обиделись, что их не пустили на похороны погибшей в результате «пьяного» ДТП сокурсницы.
Многие курсанты хотели пойти на похороны девушки, но их не отпустило руководство вуза. В знак протеста будущие полицейские заявили, что отказываются выходить на обеспечение общественного порядка, сообщает издание «АиФ-Урал». В институте изданию объяснили, что многие знали курсантку четвертого курса, но всех же невозможно освободить от учебы. Институт выделил автобус и купил венок, на похороны поехали 10 человек из числа близких друзей и курсовой офицер.
Ранее «URA.RU» сообщало о том, что под Нижним Тагилом автомобиль ВАЗ-21114 врезался в ограждение и перевернулся. Находившиеся в машине двое парней и две девушки от удара вылетели через лобовое стекло. Три человека получили неопасные травмы, а курсантка погибла. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области, водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на алкоголь. Возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».