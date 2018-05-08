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08 мая 2018
07 мая 2018
Главные новости Свердловской области
15:39  08 мая 2018 0

Завершилось расследование дела барда Новикова и «Бухты Квинс»

Пресс-конференция художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова. Екатеринбург, новиков александр
Новиков не считает себя виновнымФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело барда Новикова
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В СКР по Свердловской области завершено расследование скандального уголовного дела о хищении денег пайщиков ЖК «Бухта Квинс». Фигурантами дела стали бард, худрук екатеринбургского театра Эстрады Александр Новиков, бывший заместитель министра экономики Свердловской области и директор ООО «Светояр» Лариса Ассонова.

Дело расследовалось в рамках уголовного дела по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», — сообщил «URA.RU» руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области Алексей Шмаков.

Дело в отношении Ассоновой выделено в отдельное производство, так как она полностью признала свою вину. Процесс по Ассоновой уже идет в Кировском суде Екатеринбурга. Ранее «URA.RU» сообщало, что в суде Ассонова рассказала, как в то время заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов и Новиков присваивали себе деньги пайщиков, как Новиков ей угрожал. По версии следствия, деньги, поступавшие от пайщиков, перечислялись на расчетные счета фирм, не имеющих отношения к стройке, после чего обналичивались. Пострадавших 65 человек, выведенная сумма свыше 54 млн рублей.

Александр Лукманов
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