Завершилось расследование дела барда Новикова и «Бухты Квинс»

В СКР по Свердловской области завершено расследование скандального уголовного дела о хищении денег пайщиков ЖК «Бухта Квинс». Фигурантами дела стали бард, худрук екатеринбургского театра Эстрады Александр Новиков, бывший заместитель министра экономики Свердловской области и директор ООО «Светояр» Лариса Ассонова.
Дело расследовалось в рамках уголовного дела по статье «мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере», — сообщил «URA.RU» руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СКР по Свердловской области Алексей Шмаков.
Дело в отношении Ассоновой выделено в отдельное производство, так как она полностью признала свою вину. Процесс по Ассоновой уже идет в Кировском суде Екатеринбурга. Ранее «URA.RU» сообщало, что в суде Ассонова рассказала, как в то время заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов и Новиков присваивали себе деньги пайщиков, как Новиков ей угрожал. По версии следствия, деньги, поступавшие от пайщиков, перечислялись на расчетные счета фирм, не имеющих отношения к стройке, после чего обналичивались. Пострадавших 65 человек, выведенная сумма свыше 54 млн рублей.