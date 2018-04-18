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18 апреля 2018
Главные новости 
16:59  18 апреля 2018 0

В суде рассказали, как бард Новиков угрожал подельнице и присваивал деньги пайщиков «Бухты Квинс». ФОТО

Пресс-конференция художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова. Екатеринбург, новиков александр
Александр Новиков с октября 2017 года не появлялся в ЕкатеринбургеФото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета:
Уголовное дело барда Новикова
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В Кировском суде Екатеринбурга продолжается рассмотрение дела обманутых пайщиков жилищного кооператива «Бухта Квинс», которое рассматривается пока с одной обвиняемой. Лариса Ассонова признала свою вину и попросила рассмотрения дела в особом порядке. Сам Александр Новиков с октября 2017 года не появлялся в Екатеринбурге. С разрешения следователя СКР он поехал в Москву, чтобы выступить на своем юбилейном концерте, и под предлогом болезни с тех пор не возвращается на Урал, где его ждет суд. Как пошутили в кулуарах суда, Новиков в Москве «лежа дает концерты».

Лариса Ассонова рассказала, что формально являлась директором по продажам в ООО «Домбери», хотя официально там трудоустроена не была. После того, как в то время заместитель министра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов одолжил ей деньги на операцию, она чувствовала себя обязанной перед ним. А позже, как утверждает Ассонова, Новиков прямо угрожал ей: «Или ты работаешь с нами, или ты сидишь в тюрьме».

Процесс по делу «Бухты Квинс»: допрос Ларисы Ассоновой. Необр, ассонова лариса
Постепенно Ассонова начала понимать, что не все чисто, а Новиков якобы начал ей угрожать тюрьмой
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Из денег, которые вносили пайщики, строителям перечислялись средства исходя из 25 тысяч рублей за квадратный метр, что, конечно, было недостаточно. Тем более что это была первая очередь, надо было подводить коммуникации и прокладывать восьмикилометровый трубопровод до точки сброса воды», — рассказала в суде Лариса Ассонова.

По словам Ассоновой, она получала деньги в фирмах, продававших паи, и относила наличность Шилиманову, а потом Новикову. Однажды Новиков увидел, что Шилиманов его обманул и недодал миллион рублей. «Новиков был очень возмущен и после этого, когда я приносила ему домой деньги, всегда писал в таблице полученную сумму и дату, чтобы Шилиманов больше не смог у него украсть», — продолжает Ассонова.

Постепенно, утверждает Ассонова, она начала понимать, что не все чисто, но Новиков якобы начал ей угрожать тюрьмой. Позже она, Шилиманов и Новиков встретились в офисе. Они уже понимали, что «пахнет уголовным делом». «Новиков потребовал, чтобы я уничтожила все документы и компьютеры с перепиской. Почему он сам не стал это уничтожать? Да где это видано, чтобы Новиков сам хоть что-то сделал, пошевелил пальцем», — смеется Ассонова.

Между тем Ассонова ничего уничтожать не стала и все документы и компьютеры спрятала у себя в гараже. А когда было возбуждено уголовное дело, все эти материалы, изобличающие Новикова и Шилиманова, она передала следствию. Рассмотрение дела продолжается, предстоит услышать последнее слово Ассоновой и оглашение приговора ей.

Процесс по делу «Бухты Квинс»: допрос Ларисы Ассоновой. Необр, ассонова лариса
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Процесс по делу «Бухты Квинс»: допрос Ларисы Ассоновой. Необр
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Александр Лукманов
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