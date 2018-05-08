{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,01
Динамика за 2 недели
Евро 75,04
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
08 мая 2018
07 мая 2018
06 мая 2018
05 мая 2018
04 мая 2018
16:11  08 мая 2018 0

Югре угрожают массовым приездом мародеров из Донбасса. Это произойдет из-за денег правительства ХМАО

Празднование Дня народов Среднего Урала в парке
Казакам в ХМАО дадут денег и полномочия — они будут патрулировать города. Это чревато последствиямиФото: Анна Майорова © URA.RU

В Югру планируют приехать казаки, которых за мародерство выгнали из Донбасса. Об этом «URA.RU» сообщили несколько источников из регионального казачества и силовых структур.

Речь идет об обществах, которые были выгнаны из ДНР в 2015 году за мародерство. По данным инсайдеров, в России они базируются в Крыму и Москве. Источники отмечают, что казаки, покинувшие Донбасс, уже прислали в Югру представителей, которые должны оценить, какие полномочия есть у местных казаков, а также разобраться с финансовым вопросом. Все это источники связывают с планами правительства ХМАО по созданию до конца 2018 года четырех казачьих дружин. Предполагается, что они будут патрулировать ключевые города региона и охранять общественный порядок.

Митинг за отмену льгот многодетным семьям. Сургут, казак, ветераны боевых действий, митинг за отмену льгот, лещинский дмитрий, атаман
Официально в Югре более 600 казаков — половина из них готовы патрулировать города
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По данным пресс-центра властей региона, по состоянию на апрель заявки на патрулирование городов в составе дружин подали уже больше 300 казаков. Другой официальной информации нет. Инсайдеры указывают на возможный доход казаков от патрулирования городов. «Оплата будет почасовая — предварительно озвучили сумму в 75 рублей за час, столько получают в народных дружинах, но полномочия будут другие, и оплата соответственно тоже. Плюс огромное поле для финансовых махинаций с контролем учета этих часов», — рассказал собеседник «URA.RU».

Атаман Обь-Иртышского казачьего общества, есаул Дмитрий Лещинский рассказал агентству, что сейчас казаки охраняют общественный порядок на добровольных началах, и лишь некоторые состоят в народных дружинах. «Решение о создании казачьих дружин было, но резолюции и разъяснения мы не получали», — отметил Лещинский. Атаман также рассказал, что сейчас охрана общественного порядка осуществляется через полицию — казачье общество подает списки в отдел общественной безопасности полиции. Но как будет организован набор в казачьи дружины — пока неизвестно.

Новость по теме
Любо, братцы! Люди с плетками заставят силовиков работать лучше

«Уже доходила информация, что в полицию поступали жалобы на действия каких-то неизвестных казаков в синей донской форме — у нас другая. Кто это был — мы не знаем, но точно не наши», — прокомментировал Дмитрий Лещинский.

В Югре в 2011 году была принята целевая программа по развитию казачества. Планировалось, что казаки получат полномочия для охраны общественного порядка, патриотического воспитания молодежи, а также смогут участвовать в мероприятиях МЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий. На эти цели ежегодно из окружного бюджета выделялось порядка 30-40 млн рублей. На сколько теперь вырастет сумма, на момент публикации узнать не удалось — в региональном депсвязей не ответили на вопросы корреспондентов.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров