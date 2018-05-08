16:11 08 мая 2018 0

Казакам в ХМАО дадут денег и полномочия — они будут патрулировать города. Это чревато последствиями Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Югру планируют приехать казаки, которых за мародерство выгнали из Донбасса. Об этом «URA.RU» сообщили несколько источников из регионального казачества и силовых структур.

Речь идет об обществах, которые были выгнаны из ДНР в 2015 году за мародерство. По данным инсайдеров, в России они базируются в Крыму и Москве. Источники отмечают, что казаки, покинувшие Донбасс, уже прислали в Югру представителей, которые должны оценить, какие полномочия есть у местных казаков, а также разобраться с финансовым вопросом. Все это источники связывают с планами правительства ХМАО по созданию до конца 2018 года четырех казачьих дружин. Предполагается, что они будут патрулировать ключевые города региона и охранять общественный порядок.

Официально в Югре более 600 казаков — половина из них готовы патрулировать города Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

По данным пресс-центра властей региона, по состоянию на апрель заявки на патрулирование городов в составе дружин подали уже больше 300 казаков. Другой официальной информации нет. Инсайдеры указывают на возможный доход казаков от патрулирования городов. «Оплата будет почасовая — предварительно озвучили сумму в 75 рублей за час, столько получают в народных дружинах, но полномочия будут другие, и оплата соответственно тоже. Плюс огромное поле для финансовых махинаций с контролем учета этих часов», — рассказал собеседник «URA.RU».

Атаман Обь-Иртышского казачьего общества, есаул Дмитрий Лещинский рассказал агентству, что сейчас казаки охраняют общественный порядок на добровольных началах, и лишь некоторые состоят в народных дружинах. «Решение о создании казачьих дружин было, но резолюции и разъяснения мы не получали», — отметил Лещинский. Атаман также рассказал, что сейчас охрана общественного порядка осуществляется через полицию — казачье общество подает списки в отдел общественной безопасности полиции. Но как будет организован набор в казачьи дружины — пока неизвестно.

«Уже доходила информация, что в полицию поступали жалобы на действия каких-то неизвестных казаков в синей донской форме — у нас другая. Кто это был — мы не знаем, но точно не наши», — прокомментировал Дмитрий Лещинский.

В Югре в 2011 году была принята целевая программа по развитию казачества. Планировалось, что казаки получат полномочия для охраны общественного порядка, патриотического воспитания молодежи, а также смогут участвовать в мероприятиях МЧС по ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий. На эти цели ежегодно из окружного бюджета выделялось порядка 30-40 млн рублей. На сколько теперь вырастет сумма, на момент публикации узнать не удалось — в региональном депсвязей не ответили на вопросы корреспондентов.