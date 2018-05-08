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08 мая 2018
15:59  08 мая 2018 0

Стала известна реакция Путина на лимузин проекта «Кортеж»

Въезд президентского кортежа в Боровицкие ворота Кремля перед инаугурацией Президента России Владимира Путина. Москва, москва, кремль, президентский кортеж, боровицкие ворота, боровицкая башня, водовзводная башня
Лимузин, въезжающий на территорию Кремля во время инаугурации президентаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о впечатлениях президента Владимира Путина от нового бронированного лимузина «Кортеж». Представитель Кремля сказал, что его начальник доволен моделью.

«Понравился. Президент далее будет использовать этот автомобиль. С осени этого года будут собираться заказы на продажу этих автомобилей. В продажу будут выставлены все модели: микроавтобусы, короткие и длинные варианты», — заявил Песков и отметил, что коммерческие поставки авто начнутся в 2019 году.

Автомобили для первых лиц государства начали производить в Научном центре «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ) в 2017 году, напоминает сайт VSE42.ru. «Круче, чем у Трампа (президента США Дональда Трампа — прим. ред.), — заметил один из гостей, увидев отечественный броневик.

Семен Гринберг
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